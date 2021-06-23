✅ 開團時間：2021/06/23 - 07/05 23:59

✅ 出貨時間：依「付款完成」順序出貨，預計10天內出貨。

✅ 配送方式：宅配。

✅ 運費說明：單筆訂單訂購金額滿1000元，一律免運費，如未達則酌收90元運費。( 限台灣本島寄送 )

✅ 付款方式：

📌信用卡付款-提交訂單後，系統將自動帶到刷卡頁面，填入刷卡相關資訊即可完成付款。

📌虛擬帳號付款-提交訂單後，網頁即顯示【訂購內容】與專屬的【訂單匯款帳號】，請自行截圖留存畫面，系統也會同步寄出訂單通知信至填單email信箱，請持畫面中的虛擬帳號至ATM櫃員機付款，逾期將無法付款。

📌帳號匯款期限只有3天，麻煩在期限內完成匯款。

下單流程

1.選擇商品後，請依系統提示之規則選定顏色、尺寸和件數，填寫收件資料，提交前請先確認訂單內容後再送出。

2.提交訂單時，請填寫正確的e-mail，提交訂單後，將會收到系統發送 [訂單成功通知]e-mail。

3.付款完成後，系統將自動發送 [付款成功通知]e-mail。

注意事項

親愛的顧客您好，感謝您購買曼黛瑪璉、瑪登瑪朵商品，

為讓您享受更美好的穿著體驗，

品牌提供尺寸不合商品的換貨服務 ，恕不提供退貨服務!

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貼身衣物換貨小叮嚀請參考以下說明：

➢換貨期限：於【到貨簽收】隔日起10天內，請與客服聯繫，會協助進行換貨事宜 (需自行負擔來回運費)。

➢商品請保持全新狀態進行換貨(未穿著、未下水、未修改、吊牌未拆、洗標完整、無異味及汙損)。

➢此團購表單下訂完成即享有品牌集團(曼黛瑪璉&瑪登瑪朵)會員同等權益，消費金額$1可累計１點紅利點數。

客服資訊

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