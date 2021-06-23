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唯曼黛

 

 

【i-Beauty天然美膚】i-Beauty天然美膚膠原蛋白成份．使肌膚滋潤保濕 穿著柔滑舒適

【法式浪漫 Leaver蕾絲】法國 Leaver蕾絲 輕柔浪漫．搭配不對稱水溶刺繡蕾絲與雪紡設計

【貼心提醒】＊B-E罩杯皆有活動襯墊袋及活動襯墊＊背鉤採用3排2鉤(38mm)設計＊肩帶可拆＊
 

唯曼黛-1套1000元/組數

團購價NT$1,000
原價NT$4,360

唯曼黛-內衣 ( 至少選1色1尺寸)

G62021-顏色_GP70/古董粉尺寸_B70

唯曼黛-低腰三角褲 ( 至少選1色1尺寸)

H62021-顏色_GP70/古董粉尺寸_M

無鋼圈減壓款-睡眠內衣

 

【貼合零著/無鋼圈款】貼合技術-穿著無壓舒適

【修身剪裁/穩定有型】寬版織帶搭配下擺深V領口與鏤空織帶修身剪裁

無鋼圈減壓款-1套550元/組數

團購價NT$550
原價NT$1,800

無鋼圈減壓款-內衣 ( 至少選1色1尺吋)

R09009-顏色_ML01/黑尺寸_M

無鋼圈減壓款-低腰三角無痕褲 ( 至少選1色1尺吋)

F64071-顏色_ML01/黑尺寸_M

我挺你系列-軟棉圈集中款 A-F CUP

 

 

【小胸救星 集中UPUP】獨家專利軟棉圈．集中胸型穿著更加穩定提托．舒適減壓

【甜美蕾絲 性感網眼】通透葉脈蕾絲 X 性感網眼材質．打造簡約俐落運動風元素

【貼心提醒】＊A-E罩杯採用3排2鉤設計；F罩杯採用3排3鉤設計＊
＊A-C罩杯下厚上薄；D-F罩杯為均厚＊全尺寸皆有假袋及附活動襯墊＊肩帶可拆＊

 

 

軟棉圈集中款-1套550元/組數

團購價NT$550
原價NT$2,140

軟棉圈-內衣 ( 至少選1色1尺寸)

RA0327-顏色_BP55/珊瑚粉尺寸_A70

軟棉圈-萊克低腰三角褲( 至少選1色1尺寸)

FA0327-顏色_BP55/珊瑚粉尺寸_M

內衣/小褲 尺寸參考表

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